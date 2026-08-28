DEM Parti'den Kemal Öztürk'e Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Kemal Öztürk'e Tepki

DEM Parti\'den Kemal Öztürk\'e Tepki
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DEM Parti, Kemal Öztürk'ün Suriye'deki Arap Alevileri'ne yönelik sözleri için soruşturma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti, gazeteci Kemal Öztürk'ün bir televizyon programında Suriye'deki Arap Alevileri'ne (Nusayriler) yönelik sözleri nedeniyle hakkında derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Partiden yapılan açıklamada, Öztürk'ün sözlerinin "nefret suçlarının cezasız kalmasının vardığı tehlikeli noktayı gösterdiği" ifade edildi.

DEM Parti, gazeteci Kemal Öztürk'ün katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Arap Alevileri'ne yönelik sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürk'ün sözlerinin "açıkça suç teşkil ettiği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soykırımcı zihniyeti kınıyoruz. Medyada milyonların gözü önünde Arap Alevilere yönelik 'hepsi kurşuna dizilse yeridir' sözlerinin sarf edilebilmesi, nefret suçlarının cezasız kalmasının vardığı tehlikeli noktayı göstermektedir. Bu dil açıkça suç teşkil etmektedir. İlgili kişi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Tarih bize, toplulukları kimlikleri ve inançları üzerinden hedef gösteren bu tür söylemlerin pogromlara, katliamlara ve derin toplumsal yarılmalara nasıl zemin hazırladığını defalarca göstermiştir. Arap Aleviler yalnız değildir. Halkları ve inançları birbirine düşmanlaştıran, katliam çağrılarını normalleştiren bu zihniyeti teşhir etmeye ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Birlikte yaşamı ve toplumsal barışı nefret siyasetine teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kemal Öztürk, DEM Parti, Suriye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Kemal Öztürk'e Tepki - Son Dakika

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