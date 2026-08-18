DEM Parti'den Melih Meriç'e Geçmiş Olsun Ziyareti
DEM Parti liderleri, bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili Meriç için geçmiş olsun dedi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın görüşmede Meriç'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.
Eş genel başkanların, Melih Meriç'e acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA
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