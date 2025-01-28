DEM Parti'den Sofya Alağaş'a verilen ceza hakkında tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş'a, "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davada verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı. Cezanın iktidar tarafından yargıya verilen bir talimatla olduğunu kaydeden Bakırhan, kararın siyasi olduğunu vurguladı.

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan tepki geldi. Karara ilişkin X hesabından açıkama yapan Bakırhan şunları kaydetti:

"Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alağaş'a verilen ceza AKP iktidarının yargıya talimatıyla verilmiş siyasi bir karardır. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Toplumsal barış umudunu zedeleyen bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. 31 Mart'ta partimizle demokratik yollarla yarışamayanlar Siirt halkının iradesine kumpas kurmak istiyorlar. Kumpaslara karşı demokratik siyaseti ve adaleti en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz."