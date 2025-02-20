DEM Parti'den Yargı Kararına Sert Tepki

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(ANKARA)- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a, 6 yıl 3 ay ceza verildiğini açıkladı. Koçyiğit, "Eşbaşkanımızın hazır bile olmadığı duruşmada alelacele verilen bu karar, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile DEM Parti'nın Kars Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a 6 yıl 3 ay ceza verilmesine tepki gösterdi. Koçyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kağızman Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Alkan'a, hukukun en temel ilkeleri yok sayılarak 6 yıl 3 ay ceza verildi! Eşbaşkanımızın hazır bile olmadığı duruşmada alelacele verilen bu karar, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesidir. Bu karar, halkın iradesine yönelik açık bir müdahale, yargı eliyle gerçekleştirilen bir darbe girişimidir. Halkın iradesine karşı kurulan bu hukuksuz düzeni kabul etmiyoruz! İktidarı, hukukun üstünlüğüne ve demokratik halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz!"