DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Sultanbeyli\'de Halk Buluşması\'na katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sultanbeyli'de Halk Buluşması'na katıldı.
Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile ilçe adayları katıldı.
Burada konuşan Hatimoğlulları, DEM Parti'nin Türkiye'ye barışı getirecek parti olduğunu, Türkiye'nin her yerinde aralıksız çalıştıklarını söyledi.
İstanbul için özellikle deprem konusunu öncelediklerini belirten Hatimoğulları, "Deprem bütün ülkemizin en temel sorunu. Ben de depremi yaşamış bir kardeşiniz olarak İstanbul için herkes kadar belki biraz daha fazla endişeliyim. Yüksek binalara baktığımda gözümde Antakya canlanıyor. Allah korusun, inşallah yaşamayız ama bilim insanları, 'İstanbul büyük bir deprem yaşayacak' diyor. O yüzden yerel yönetime düşen ilk görev, depreme dayanıklı bir kentin dönüşümünün sağlanmasıdır." diye konuştu.
Hatimoğulları, kentin artan nüfusu ve trafik sorunlarıyla giderek çekilmez bir hale geldiğini, İstanbul'u daha yaşanır bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını dile vurguladı.
Kürt sorununun seçimden seçime hatırlanacak bir sorun olmadığını dile getiren Hatimoğulları, "Herkesin ciddiyetle bu sorunun çözümü için elini taşın altına koyması lazım. Projelerini açıklaması lazım. Bizler DEM Parti olarak hem diyalog çağrılarınızı hem projelerimizi her yerde anlattık, anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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