DEM Parti Eş Genel Başkanı, Musa Anter'i 34. yılında 'Kalemini susturamadılar' diyerek andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Musa Anter'i 34. yılında 'Kalemini susturamadılar' diyerek andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı, Musa Anter\'i 34. yılında \'Kalemini susturamadılar\' diyerek andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden gazeteci Musa Anter'i 34'üncü yılında andı. Sosyal medya paylaşımında 'Kalemini susturamadılar, sözünü unutturamadılar' diyen Hatimoğulları, Ape Musa'yı saygı, sevgi ve özlemle andı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazeteci Musa Anter'i, vefatının 34'üncü yılında anarak, "Kalemini susturamadılar, sözünü unutturamadılar. Ape Musa'yı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Musa Anter'i, vefatının 34'üncü yılında andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Bir halkın dilini, hafızasını ve hakikatini susturabileceklerini sandılar. Musa Anter ömrü boyunca kalemiyle buna karşı çıktı, gerçekleri yazmaktan asla vazgeçmedi. 34 yıl önce Amed'de Ape Musa ile birlikte yok edilmek istenen, onun güçlü iradesi ve ardında bıraktığı özgür basın geleneğiydi. Başaramadılar. O gelenek kuşaktan kuşağa aktarıldı, özgür basın emekçilerinin kaleminde yaşamaya devam etti. Kalemini susturamadılar, sözünü unutturamadılar. Ape Musa'yı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA
Sosyal MedyaDiyarbakırMusa AnterDEM PartiPolitikaGüncelEylülMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:54:28. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı, Musa Anter'i 34. yılında 'Kalemini susturamadılar' diyerek andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement