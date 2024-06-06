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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de erken seçim çağrısında bulundu. Hatimoğulları, "Gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Hakkari'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP, artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. ve zaten güç kaybetmişlerdir tarihin çöp sepetine geleceklerdir. En son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar. Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir.

Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Artık Türkiye'de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını Hakkari'den kayyım atadıkları kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları odak olarak seçtikleri Hakkari'den bütün Türkiye kamuoyuna duyururuz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir."