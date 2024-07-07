DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki İradeye Saygı Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki İradeye Saygı Yürüyüşüne Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak başlatılan ve 7 gündür süren 'İradeye Saygı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün finalinin yarın Hakkari'de yapılacağını aktaran Hatimoğulları, 'Başlattığımız bu yürüyüşte bizler halklarımıza saygı talep ediyoruz, demokratik haklarımıza saygı talep ediyoruz, irademize saygı talep ediyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza, yasalara, anayasaya saygı talep ediyoruz' dedi.

07.07.2024 17:25  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(HAKKARİ)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak başlatılan ve 7 gündür süren 'İradeye Saygı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün finalinin yarın Hakkari'de yapılacağını aktaran Hatimoğulları, "Başlattığımız bu yürüyüşte bizler halklarımıza saygı talep ediyoruz, demokratik haklarımıza saygı talep ediyoruz, irademize saygı talep ediyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza, yasalara, anayasaya saygı talep ediyoruz" dedi.

DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran günü İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasına karşı başlatılan "İradeye Saygı Yürüyüşü" bugün de Van'da devam etti. Türkiye'nin birçok kentinden Van'da bir araya gelen partililerin Hakkari'ye başlattığı yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğlulları burada yaptığı konuşmada, kayyum atanmasına yönelik eylemlerini sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Yürüyüşün finalinin yarın Hakkari'de yapılacağını aktaran Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından kayyıma karşı başlattığımız bu yürüyüşte bizler halklarımıza saygı talep ediyoruz, demokratik haklarımıza saygı talep ediyoruz, irademize saygı talep ediyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza, yasalara, anayasaya saygı talep ediyoruz. Ama ne yazık ki kayyım ve kayyımcı zihniyet bu kriterlerin hiçbirini yerine getirmeyerek, sandıktan çıkana saygı duymayarak, Hakkari'ye kayyım atayarak bu konuda bir tavır ortaya koymuştur. Bizim irademizi çalmaya çalışan, irade gasbı yapan, siyasi darbe yapan bu anlayışa karşı Türkiye'nin dört bir yanında eylemlerimiz, etkinliklerimiz, demokratik zemindeki mücadelemiz her yerde devam ediyor. Yarın yürüyüşümüzün finali Hakkari'de gerçekleşecek. ve bizler bu yürüyüşün ana amacı olan iradeye saygının altını kalın kalın bir kez daha çiziyoruz. ve taleplerimizi bir kez daha buradan sıralıyoruz, seçilmişlere saygı duyun, sandıktan çıkana saygı duyun. Seçilmiş belediye eş başkanımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevine koydular. Bir kez daha yineliyoruz, Hakkari Belediye Meclisinin seçmiş olduğu Viyan Tekçe derhal belediye başkan vekili olarak atanmalıdır. Bu talebimiz gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

Hakkari Belediyesi, DEM Parti, Hakkari, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki İradeye Saygı Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
10:11 Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 17:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki İradeye Saygı Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement