DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki İradeye Saygı Yürüyüşüne Katıldı

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(HAKKARİ)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak başlatılan ve 7 gündür süren 'İradeye Saygı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün finalinin yarın Hakkari'de yapılacağını aktaran Hatimoğulları, "Başlattığımız bu yürüyüşte bizler halklarımıza saygı talep ediyoruz, demokratik haklarımıza saygı talep ediyoruz, irademize saygı talep ediyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza, yasalara, anayasaya saygı talep ediyoruz" dedi.

DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran günü İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanmasına karşı başlatılan "İradeye Saygı Yürüyüşü" bugün de Van'da devam etti. Türkiye'nin birçok kentinden Van'da bir araya gelen partililerin Hakkari'ye başlattığı yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğlulları burada yaptığı konuşmada, kayyum atanmasına yönelik eylemlerini sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Yürüyüşün finalinin yarın Hakkari'de yapılacağını aktaran Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından kayyıma karşı başlattığımız bu yürüyüşte bizler halklarımıza saygı talep ediyoruz, demokratik haklarımıza saygı talep ediyoruz, irademize saygı talep ediyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza, yasalara, anayasaya saygı talep ediyoruz. Ama ne yazık ki kayyım ve kayyımcı zihniyet bu kriterlerin hiçbirini yerine getirmeyerek, sandıktan çıkana saygı duymayarak, Hakkari'ye kayyım atayarak bu konuda bir tavır ortaya koymuştur. Bizim irademizi çalmaya çalışan, irade gasbı yapan, siyasi darbe yapan bu anlayışa karşı Türkiye'nin dört bir yanında eylemlerimiz, etkinliklerimiz, demokratik zemindeki mücadelemiz her yerde devam ediyor. Yarın yürüyüşümüzün finali Hakkari'de gerçekleşecek. ve bizler bu yürüyüşün ana amacı olan iradeye saygının altını kalın kalın bir kez daha çiziyoruz. ve taleplerimizi bir kez daha buradan sıralıyoruz, seçilmişlere saygı duyun, sandıktan çıkana saygı duyun. Seçilmiş belediye eş başkanımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevine koydular. Bir kez daha yineliyoruz, Hakkari Belediye Meclisinin seçmiş olduğu Viyan Tekçe derhal belediye başkan vekili olarak atanmalıdır. Bu talebimiz gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek."