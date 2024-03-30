DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak'a destek için seçim standı kurdukları Sakarya Caddesi'nde seçmenleri oy kullanmaları için sandıklara çağırdı. Hatimoğulları, oy kullanmanın yanı sıra sandıkların korunması gerektiğini de vurguladı.

30.03.2024 16:41
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın." dedi.

DEM Partili bir grup, partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak'a destek için Sakarya Caddesi'nde seçim standı kurdu. Kışanak'ın seçim broşürlerini dağıtan partililer halay çekti.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorunu, elbette seçimlerden seçimlere hatırlanacak, seçimlere malzeme edilecek bir süreç değildir." diye konuştu. Hatimoğulları, mücadelelerinin, seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek süreceğini söyledi.

Seçmenleri oy kullanmaları için yarın sandıklara çağıran ve sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Oyumuzu kullanmakla yetinmeyelim. Bu oy hırsızlarına karşı, sandık hırsızlarına karşı, kayyumcu zihniyete karşı hep birlikte örgütlü bir şekilde sandıklarımızı korumaya çağırıyorum sizleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın - Son Dakika

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