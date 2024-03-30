Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın." dedi.
DEM Partili bir grup, partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak'a destek için Sakarya Caddesi'nde seçim standı kurdu. Kışanak'ın seçim broşürlerini dağıtan partililer halay çekti.
Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorunu, elbette seçimlerden seçimlere hatırlanacak, seçimlere malzeme edilecek bir süreç değildir." diye konuştu. Hatimoğulları, mücadelelerinin, seçimlerden sonra da çözüm ve diyalog süreci başlayana dek süreceğini söyledi.
Seçmenleri oy kullanmaları için yarın sandıklara çağıran ve sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Tülay Hatimoğulları, "Lütfen herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Oyumuzu kullanmakla yetinmeyelim. Bu oy hırsızlarına karşı, sandık hırsızlarına karşı, kayyumcu zihniyete karşı hep birlikte örgütlü bir şekilde sandıklarımızı korumaya çağırıyorum sizleri." ifadelerini kullandı.
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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