DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Kars\'ta mitinge katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Kars'ta düzenlenen mitinge katıldı.
Bakırhan, Haydar Aliyev Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Kenan Karahancı ve ilçe adaylarına destek istedi.
DEM Parti'nin üçüncü yol olduğunu ifade eden Bakırhan "Kadınların, emekçilerin, gençlerin, ezilenlerin partisiyiz. Üçüncü yol öylesine söylenmiş bir yol değil, hiç kimse bizi üçüncü yoldan vazgeçiremez, bize ayar veremez, dümeni yanlış yere kıramaz, biz buna izin vermeyiz." dedi.
Bakırhan il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını da sahneye çağırarak tanıttı.
Konuşmaların ardından konser düzenlendi.
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