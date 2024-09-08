Narin Güran\'ın ölümüyle ilgili acı açıklama

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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin "Kahrolduk, o narin yüzünü unutmayacağız. Sorumluların ve arkasındaki karanlık ilişkilerin açığa çıkması için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"19 gün boyunca hepimizin yüreği seninleydi Narin. Kahrolduk, o narin yüzünü unutmayacağız. Sorumluların ve arkasındaki karanlık ilişkilerin açığa çıkması için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz."