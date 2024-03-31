DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, oy kullandı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, oy kullandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, oy kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Bakırhan, bazı seçim bölgelerinde şaibe olduğunu öne sürerek, halkı sandıklara oy kullanmaya çağırdı.

31.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'na gelen Bakırhan, 1254 numaralı sandıkta oy verdi.

Bakırhan, bazı seçim bölgelerinde, şehir dışından gelen seçmenlere oy kullandırıldığını öne sürerek, "En başından itibaren seçime bence şaibe karıştırıldı, ona rağmen tüm gücümüzle halkımızı sandıklara oy kullanmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bakırhan, seçimlerin hayırlı olması diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, oy kullandı - Son Dakika

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