DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek. Ziyaretin ardından, Eş Genel Başkanlar, DEM Parti'nin Tekirdağ il örgütü ve Emek ve Demokrasi Güçleri'nin de katılımıyla Edirne F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapacak.

19.05.2024 18:45
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ANKARA- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşEdirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'a ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaretin ardından, Eş Genel Başkanlar, DEM Parti'nin Tekirdağ il örgütü ve Emek ve Demokrasi Güçleri'nin de katılımıyla Edirne F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapacak. Açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 20 Mayıs Pazartesi günü Edirne Cezaevi'nde rehin tutulan ve Kobani Kumpas Davasında hukuksuz bir şekilde cezaya çarptırılan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecekler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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