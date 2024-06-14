DEM Parti, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti - Son Dakika
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DEM Parti, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti

DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkisi sürüyor. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumun gasp, siyasi darbe ve otoriterleşme olduğunu belirterek, halkın kayyum istemediğini söyledi. Parti, kayyum politikasına karşı durduklarını ve seçmenin iradesini tanımanın önemli olduğunu vurguladı.

14.06.2024 21:40
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(ANKARA) - DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkisi sürüyor. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kayyum demek; gasp, siyasi darbe, otoriterleşme, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını alıp yerine atanmışı göndermek demektir. Halk kayyum isteseydi o kayyumu atayanın partisini tercih ederdi" dedi.

DEM Parti,  akşam Mersin'in Akdeniz ilçesinde Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasının ardından, kayyum atanmasını protesto etmek için halk buluşması düzenledi. Buluşmaya birçok siyasi parti ve STK temsilcisi de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kayyum rejimine baştan beri hep itiraz ettik çünkü kayyum rejimi demek, yurttaşın özellikle DEM Parti belediyelerine kayyum atandığı için de başta Kürtler ve onlarla dayanışma içinde olanların iradesini tanımamak demektir. Kayyum demek; gasp, siyasi darbe, otoriterleşme, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını alıp yerine atanmışı göndermek demektir. Halk kayyum isteseydi o kayyumu atayanın partisini tercih ederdi. Kayyumlara rağmen biz oylarımızı artırarak yeniden belediye eş başkanlarımızı seçtiysek kayyum politikasına hep birlikte 'hayır' dediğimiz içindir.

"Kayyum siyasetinden vazgeçin"

Diyorlar ki, 'Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın.' Bütün Türkiye halkı şunu çok iyi biliyor. Kayyum demek demokrasiye sadece kumpas kurmak demek değildir, aynı zamanda demokrasiyi mezara gömüp üzerine beton dökmektir. Türkiye'nin demokratik bir ülke olabilmesi için, seçme ve seçilme hakkının korunması için kayyum politikalarına karşı durduk, karşı durmaya devam edeceğiz. Buradan saraya mesajımızı bir kez daha veriyoruz. Kayyum siyasetinden vazgeçin. Kürt'ün iradesini tanıman gerekir. Seçmenin iradesini tanıman gerekir. Atamış olduğun vali geri makamına dönsün, valilik yapsın ve Hakkari'de belediye meclisinin seçmiş olduğu Viyan Tekçe görevlendirilmeli.

"Demokrasinin asgari koşulunu tanımamak demektir"

Bir yandan ekonomik krizle boğuşurken bir yandan özgürlüklerimiz kısıtlanıyor, insan hakları ihlalleri var. Bu tek başına DEM Parti ya da Kürtlerin sorunu değil. Bugün seçme ve seçilme hakkına el koymak, gasp etmek, siyasi darbe yapmak halkın iradesini, demokrasinin asgari koşulunu tanımamak demektir. Türkiye'deki en sağ ideolojiden en soluna kadar herkes, 'Kayyum olmamalıdır, kayyum politikasına son verilmelidir' dedi. Türkiye'yi demokratikleştirmek için daha güçlü adımlar atmaya, kayyum politikasını geriletmeye ihtiyacımız var. Bu güçlere daha çok yan yana olalım çağrısı yapmak istiyorum, daha çok dayanışalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti - Son Dakika

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