DEM Parti heyeti, Santa Maria Kilisesi\'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

DEM Parti heyeti, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırının yapıldığı Santa Maria Kilisesi'ne 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde dün yapılan pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıya karşı kiliseye geçmiş olsun ve destek ziyaretleri sürüyor. Saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde tören düzenlenirken, DEM Partili bir heyet de kiliseyi ziyaret etti.

Heyette Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Çiçek Otlu ile Celal Fırat, İstanbul İl Eş Başkanları Gonca Yangöz ile Murat Kalmaz, Halklar ve İnançlar Komisyonu üyeleri ve parti yöneticileri yer aldı.