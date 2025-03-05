DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

Geniş Video İzle

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

05.03.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, siyasi parti turlarına haftaya başlıyor. Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak. Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DA GİDECEKLER

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, partilerinin Meclis'teki grubunda gazetecilerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığı sorusuna Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz" yanıtını vermişti

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart\'ta CHP\'ye yapacak

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Güncel, Dizi, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Galatasaray 1905:
    50 tane barısta olsa gene akp ye oy yok bunlar hepsi oyun tek gercek varsa oda demirtastır gerisi yalan 11 7 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    türkiyede tek lider SN SELAHATTİN DEMİRTAŞ tır ekepeye oy yok çıktım K gördük bu tezgahları 8 4 Yanıtla
  • 124212421:
    ne turu bu ???? 5 2 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    inşallah şart yoktur 3 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli ile ne zaman hasbihal edeceksiniz. Bence, ilk ziyarete kankanız MHP' den başlayın, özlemiş sinizdir birbirinizi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:13:05. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.