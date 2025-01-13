DEM Parti İmralı Görüşmeleri için İttifak Partileriyle Bir Araya Gelecek

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Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde TİP ve EMEP'in de bulunduğu ittifak partileriyle bir araya gelerek, İmralı görüşmelerine ilişkin bilgilendirme yapacak. Edinilen bilgiye göre İmralı görüşmelerine ilişkin STK'lar dışında ayrıca aydınlar ve kanaat önderleriyle de görüşmelerin yapılması gündemde.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgileri göre DEM Parti Eş Genel Başkanları, genel merkezde 11 Ocak Cumartesi günü milletvekilleriyle, 12 Ocak Pazar günü ise Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) oluşan parti bileşenleriyle görüştü.

Bileşenlerle görüşüldü, sıra ittifak partilerinde

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bu hafta DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmelerle ilgili bilgilendirmek için Kürt partileri, STK'lar, kanaat önderleri ve ittifak partileriyle görüşecek. Görüşmeleri Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'nde eş genel başkanların yürütmesi bekleniyor.

Bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile görüşülecek. Eş Genel Başkanların yapacağı görüşmede hem bilgi aktarılacak hem süreçle ilgili fikirleri alınarak değerlendirme yapılacak.

İmralı'yla görüşme tarihini Adalet Bakanlığı karar verecek

Tüm görüşmeler bittiğinde İmralı Heyeti ikinci kez terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek ancak görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği Adalet Bakanlığı'nın iznine göre belirlenecek.

DEM Parti MYK'sında cezaevi görüşmeleri ve kayyum ataması ele alınacak

Öte yandan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 15 Ocak Çarşamba günü yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak. MYK'nın gündeminde hem Mersin Akdeniz Belediyesi'ne atanan kayyum, hem İmralı Heyeti'nin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklularla yapılan cezaevi görüşmeleri olacak.

Bu görüşmelerde çıkan sonuçlar ile CHP'nin önerdiği gibi TBMM'de bir komisyon kurulması halinde parti içinde neler yapılacağı MYK'da ele alınacak.