Dem Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmek İçin Randevu Talep Etti

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu istedi.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 4 Mart'ta TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtlamıştı.

Hatimoğulları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak, "Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bütün detaylarını henüz planlamış değiliz, planlayacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak. Yani AKP ve MHP de olacak ama henüz bunu detaylı planlamış değiliz. Haftaya kendileriyle de bu tür görüşmeyi yapabiliriz" demişti.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "İmralı Heyeti randevu isterse veririm" dedi.

Eş Genel Başkanların oluşturduğu heyet 17 Mart'ta AK Parti ve MHP ile görüşecek

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğündeki heyet de 17 Mart Pazartesi günü AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek. Heyette kimlerin yer alacağı ve ziyaret yerleri ise henüz netlik kazanmadı.