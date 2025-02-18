DEM Parti İmralı Heyeti Irak'ta Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti İmralı Heyeti Irak'ta Görüştü

Geniş Video İzle

DEM Parti İmralı Heyeti, Süleymaniye'de Bafil ve Kubat Talabani ile görüştü, sürece dair bilgi paylaştı.

18.02.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları kapsamında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafil Talabani ve IKYB Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Süleymaniye'de kentinde görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Heyeti'nin İmralı'da yapılan görüşmelerle devam eden sürece ilişkin DEM Parti'nin temasları sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından oluşan heyetin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) görüşmeleri sürüyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile pazar günü, IKYB Başkanı Neçirvan Barzani ile de dün görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, temasları kapsamında Süleymaniye kentine geçerek, KYB Lideri Bafil Talabani ile IKYB Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı, 2017'de vefat eden Celal Talabani'nin evinde yapılan görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin Bafil Talabani ve Kubat Talabani'ye, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundukları ve Bafil ve Kubat Talabani'nin sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldıkları bildirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Celal Talabani'nin mezarını ziyaret etmesinin ardından IKYB'den ayrılacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Öcalan, Yerel Yönetim, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, İmralı, Güncel, Kubat, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti İmralı Heyeti Irak'ta Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti İmralı Heyeti Irak'ta Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.