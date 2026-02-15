DEM Parti: İmralı heyeti üyeleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası\'na gidecektir

DEM Parti İmralı heyeti, yarın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek.

Söz konusu açıklamada DEM Parti Basın Bürosu'ndan geldi. Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat Pazartesi) İmralı Adasına gidecektir" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı 11 Şubat günü Beştepe'de kabul etmişti. Buldan ile Sancar, görüşme öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapmıştı. Buldan, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Süreç başladığından beri bu bizim 5'inci ziyaretimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar bir araya geleceğiz. Tabii sürecin geldiği belli bir aşama var. Meclis Komisyonu'nun rapor yazım aşamasına girdiği bir dönemde ve özellikle sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede 4-5 önemli gündemimiz var." demişti.

"KOMİSYONUN ORTAK RAPOR TASLAĞI PARTİLERE ULAŞTI"

Sancar ise şunları söylemişti: "Son görüşmemizden bu yana önemli gelişmeler yaşandı. Hem burada hem Suriye'de. Meclis Komisyonu'nun çalışmaları da son aşamaya gelmiş bulunuyor. Bizim önerilerimiz var onları sunacağız. Ortak raporla ilgili şu an çalışma sürüyor. Bu konuda son nokta konmuş değil. Komisyonun ortak rapor taslağı partilere ulaştı. Partiler taslak üzerinde değerlendirme yapacak, mümkün ölçüde bir uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak bir formülasyon raporu çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi rahatlatacak noktalara varması önemli. Bu ayın sonuna yetişmesi beklenebilir."

Söz konusu toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

SON GÖRÜŞME 17 OCAK'TA

Heyet, son olarak 17 Ocak tarihinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana İmralı Adası'nda herhangi bir görüşme yapılmadı.