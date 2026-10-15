DEM Parti, İstanbul'daki selde AFAD'a ve Valilik'e acil önlem çağrısı yaptı - Son Dakika
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DEM Parti, İstanbul'daki selde AFAD'a ve Valilik'e acil önlem çağrısı yaptı

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DEM Parti, İstanbul\'daki selde AFAD\'a ve Valilik\'e acil önlem çağrısı yaptı
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DEM Parti, İstanbul'daki sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle AFAD, Valilik ve yerel yönetimler dahil tüm yetkili kurumları en üst düzeyde alarm durumuna çağırdı. Parti, halkın can güvenliği için bütün imkanların seferber edilmesini istedi, selden etkilenenlere geçmiş olsun dedi.

(İSTANBUL) - DEM Parti, İstanbul'da etkili olan sel ve şiddetli yağışlara ilişkin yaptığı açıklamada, AFAD, Valilik ve yerel yönetimler başta olmak üzere tüm yetkili kurumların en üst düzeyde alarm durumuna geçmesi ve halkın can güvenliği için bütün imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da yaşanan sel felaketi ve şiddetli yağışların yarattığı tehlike son derece ciddidir. Başta AFAD, Valilik ve yerel yönetimler olmak üzere tüm yetkili kurumları en üst düzeyde alarm durumuna geçmeye, gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almaya ve halkın can güvenliği için bütün imkanları seferber etmeye çağırıyoruz. Hiçbir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmasına izin verilmemelidir. Selden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz."

Kaynak: ANKA
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