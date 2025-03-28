(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, "Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet, kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.
DEM Parti Kadın Meclisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eyleme katılan kadınlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti Kadın Meclisi, şu ifadelere yer verdi:
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Kadın Meclisi'nden Polis Şiddetine Tepki - Son Dakika
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