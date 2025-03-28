DEM Parti Kadın Meclisi'nden Polis Şiddetine Tepki - Son Dakika
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DEM Parti Kadın Meclisi'nden Polis Şiddetine Tepki

DEM Parti Kadın Meclisi, genç kadınlara yönelik polis şiddetine karşı derhal yasal işlem başlatılmalı dedi.

28.03.2025 12:50
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(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, "Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet, kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Kadın Meclisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eyleme katılan kadınlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti Kadın Meclisi, şu ifadelere yer verdi:

"İrade gaspına karşı günlerdir sokaklarda en demokratik hakkını kullanan genç kadınlar, kolluk güçlerinin hedefi olmuştur. Gözaltına alınan genç kadınlar, gözaltı esnası ve sonrasında taciz, şiddet ve çıplak aramaya maruz kalmıştır. Protesto eylemleri sırasında kadınlara, özellikle genç kadınlara uygulanan polis şiddeti tam da erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik iktidarın iki yüzlü politikalarını göstermektedir. Baskı, şiddet ve gözaltılarla gençlerin, genç kadınların demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sindiremeyeceksiniz. Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir. Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Kadın Meclisi'nden Polis Şiddetine Tepki - Son Dakika

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