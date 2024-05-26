DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi - Son Dakika
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DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi

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DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara karşı tepkisini göstermek için IŞİD'in katliam yaptığı noktalarda açıklama yapıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara Gar Katliamının yaşandığı noktada yaptığı açıklamada, 'Biz bu yargılamaları tanımıyoruz. Bir suç varsa IŞİD işledi. Bir suç varsa IŞİD'e destek verenler, göz yumanlar Ankara'nın bu meydanında bunca kamera ve mobesenin bulunduğu yerde bu katliamların olmasını zeminini hazırlayanlar suçludur, demokratik siyaset yürütenler suçlu değil. Asıl yargılanması gerekenler, bizleri yargılıyorlar. Dolayısıyla bu karar yok hükmündedir' dedi.

26.05.2024 12:48
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ANKARA - DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara karşı tepkisini göstermek için IŞİD'in katliam yaptığı noktalarda açıklama yapıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara Gar Katliamının yaşandığı noktada yaptığı açıklamada, "Biz bu yargılamaları tanımıyoruz. Bir suç varsa IŞİD işledi. Bir suç varsa IŞİD'e destek verenler, göz yumanlar Ankara'nın bu meydanında bunca kamera ve mobesenin bulunduğu yerde bu katliamların olmasını zeminini hazırlayanlar suçludur, demokratik siyaset yürütenler suçlu değil. Asıl yargılanması gerekenler, bizleri yargılıyorlar. Dolayısıyla bu karar yok hükmündedir" dedi.

DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepkilerini dile getirmek için IŞİD'in katliam yaptığı noktalarda açıklama yapıyor. Bu kapsamda DEM Partililer bugün Ankara Gar Katliamının yaşandığı noktada toplanarak tepkilerini dile getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı konuşmada katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Bakırhan şunları söyledi:

"Bu meydanda çok barbarca bir katliam meydana geldi. Bu katliamda 103 canımızı yitirdik. 103 canımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Onlar toplumun barış taleplerini haykırmak için bir araya geliyorlardı. Onlar Orta Doğu'da başta Rojova olmak üzere dünyanın dört bir yanına katliam, terör, zulüm ihraç etmek isteyen IŞİD barbarlığına karşı dayanışmak, mücadele etmek için buradaydılar. Savaş karşıtı bir mücadele için bu meydandaydılar. Bu meydanda katledildiler. Bugün bile sayımızdan daha fazla, demokratik bir basın açıklamasını yaparken güvenlik önlemi, kameralar var. Sokaklar caddeler tutulmuş civarında bir durumda. Ama 7 Haziran 1 Kasım arasında ne hikmetse IŞİD'in başta Gar, Amed, Suruç, Antep ve Reyhanlı katliamları başta olmak üzere elini kolunu sallayarak göstere  göstere Ankara'nın göbeğinde bu katliamı örgütlenmesi büyük soru işaretleri oluşturdu. Çok yazıldı, çok çizildi. Bilinen görünen örgütlü planlanmış katliamlar hayata geçirilirken bunu izleyen, buna ses çıkarmayanlar bu suçun ortağı olarak kalacaklardır. Bir gün mutlaka dem gelir devran dönerse bu  karşıtı insanlık suçları sadece yapanlar değil buna göz yumanlar da bir gün yargılanacaklardır."

"Katliamlar hala gerçek faailleri ile birlikte yargılanmıyor"

IŞİD ile birlikte 7 Haziran seçimlerini kaybedenler siyaseti yeniden dizayn etmeye çalıştılar. Bu katliamlar tam siyaseti dizayn etme katliamlarıydı. Şimdi bunu nereden çıkardık sorusunu sorabilir kamuoyu bu katliamlardan sonra bizzat hükümetin en yetkili ağızlarından 'oylarımız arttı' denildi. Utanmadan kendi yurttaşlarının katledildiği bu katliamları kınaması gerekenler, gerekli olan hassasiyeti göstermesi gerekenler ne dedi 'oylarımız arttı.' Yani bu katliamlar demek ki birilerinin işlerine yaradılar ve bu katliamlar hala gerçek failleri ile birlikte yargılanmıyor."

"IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden dayanışma çağrısı yapanlar yargılandı"

Bakırhan Kobani Davası ile IŞİD'e karşı mücadele çağrısı yapanların yargılandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"IŞİD'i yargılamayanlar, katliamlarına göz yumanlar, IŞİD'in katliamları yaparken aldığı malzemelerin yeri dahi adreslerinin belli olduğu, bu malzemeleri bu katliam bölgelerine taşırken araçların plakalarının dahi belli bir durumda neyi bekliyorduk onların yargılanmasını. Ama kim yargılandı? Demokratik Kürt siyaseti yargılandı. Katliam yapanlar yargılanmadı, katliam yapanlar aklanmaya çalışıldı. IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden dayanışma çağrısı yapanlar yargılandı. Biz bu yargılamaları tanımıyoruz. Bir suç varsa IŞİD işledi. Bir suç varsa IŞİD'e destek verenler, göz yumanlar Ankara'nın bu meydanında bunca kamera ve mobesenin bulunduğu yerde bu katliamların olmasını zeminini hazırlayanlar suçludur, demokratik siyaset yürütenler suçlu değil. Asıl yargılanması gerekenler, bizleri yargılıyorlar. Dolayısıyla bu karar yok hükmündedir. Bizim arkadaşlarımız dışarıda olduğu gibi içeride de bu demokratik mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerdir. Bu kumpas davası bir gün muhakkak çökecektir."

DEM Parti, Kobani Davası\'nda verilen cezalara tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi - Son Dakika

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