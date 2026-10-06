DEM Parti, Kobani Kumpas'ta yargılananlar için AİHM kararının uygulanmasını istedi - Son Dakika
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DEM Parti, Kobani Kumpas'ta yargılananlar için AİHM kararının uygulanmasını istedi

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DEM Parti, Kobani Kumpas\'ta yargılananlar için AİHM kararının uygulanmasını istedi
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DEM Parti, 6-8 Ekim'de yaşamını yitirenleri anarak Kobani Kumpas Davası'nda yargılananların AİHM kararının uygulanıp serbest kalmasını istedi. Parti, 12 yıla rağmen olayların aydınlatılmadığını, Demirtaş ve Yüksekdağ dahil siyasetçilere yüzlerce yıllık ceza verildiğini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti'den yapılan açıklamada, Kobani olaylarının ardından 6-8 Ekim'de yapılan protestolarda yaşamını yitiren yurttaşları anılarak "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde toplumsal barışın sağlanması, haksız ve hukuksuz yargılamaların sonlanması için AİHM kararı uygulanarak, Kobani Kumpas Davası'nda yargılanan arkadaşlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır. 6-8 Ekim 2014'te yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması, toplumsal barış ve demokratik bir gelecek için son derece önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kobani olaylarının ardından 6-8 Ekim'de yapılan protestolarda yaşamını yitiren yurttaşları anıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"IŞİD çetelerinin Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı Kobani halkıyla dayanışmak için 6-8 Ekim'de yapılan protestolarda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Aradan geçen 12 yıla rağmen 6-8 Ekim'de yaşananların tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması yönündeki çağrılarımız karşılık bulmadı. Aksine, hakikatin üzeri örtülürken, aralarında önceki dönem HDP Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MYK üyelerimizin de bulunduğu siyasetçiler hakkında Kobani Kumpas Davası açıldı. Bu dava kapsamında arkadaşlarımıza yüzlerce yıllık cezalar verildi. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde toplumsal barışın sağlanması, haksız ve hukuksuz yargılamaların sonlanması için AİHM kararı uygulanarak, Kobani Kumpas Davası'nda yargılanan arkadaşlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır. 6-8 Ekim 2014'te yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması, toplumsal barış ve demokratik bir gelecek için son derece önemlidir. Gerçeklerin ortaya çıkması için hakikat, adalet ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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