DEM Parti'li Hatimoğulları: Yangınlara tüm imkanlar seferber edilsin
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yangınların önlenebilir olduğunu belirten Hatimoğulları, can güvenliği ve yaşam hakkının korunması için tüm imkanların gecikmeksizin seferber edilmesi çağrısında bulundu.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Orman yangınlarını olmadan önlemek büyük oranda mümkün. Bunun gereği yapılmalı; halkımızın can güvenliği, sayısız canlının yaşam hakkı ve ortak geleceğimiz muhafaza edilmelidir. Bütün imkanlar yangınları söndürmek üzere gecikmeksizin seferber edilmelidir" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabını üzerinden Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Yangından etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Hatimoğulları, şunları kaydetti:
"Adana, Antalya ve Mersin'de etkili olan orman yangınlarını kaygıyla takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Antalya Aksu'daki yangın sırasında yaşamını yitiren Hasan Kahya'ya rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Orman yangınlarını olmadan önlemek büyük oranda mümkün. Bunun gereği yapılmalı; halkımızın can güvenliği, sayısız canlının yaşam hakkı ve ortak geleceğimiz muhafaza edilmelidir. Bütün imkanlar yangınları söndürmek üzere gecikmeksizin seferber edilmelidir."
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