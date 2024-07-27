DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Somali tezkeresini eleştirdi

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(ANKARA) - DEM Parti Diyarkakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, TBMM Genel Kurulu'nda Somali ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerinde, "Bu tezkerenin günde 1 dolar kazanan bir kişiye nasıl bir karşılıklı faydası olacak" diye sordu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Akça Cupolo, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, tezkereye "hayır" diyeceklerini belirtti.

Cupolo, "Bu tezkere aslında önceden komisyona gelmeliydi. Dışişleri Komisyonu'nda bizim bunu tartışabilmemiz gerekirdi ancak ne yazık ki Dışişleri Komisyonu son dönemde oldukça antidemokratik bir pratikle yürütülüyor. Örneğin, toplantılardan gazeteciler çıkartılıyor, muhalefetin parçası olan üyelerin konuşması bağırarak, çağırarak ve neredeyse tehditkar tonda bastırılmaya çalışılıyor. Bu usülün değiştirilmesi gerektiğini sizin de gündeminize koyuyorum Sayın Başkan ve aynı zamanda bu Meclis'in gündemine de bırakıyorum. Komisyonlar hem yasa hem anlaşmaların yapıldığı yerlerdir. Buraların demokratik olması önemlidir. Antidemokratik uygulama orada başlarsa buranın hali de birkaç gün olduğu gibi korkunç bir duruma evrilir.

Komisyonda 'Bu tezkere neden bu şekilde acele ettiriliyor', geçenlerde Bakan geldi, dedi ki 'Pırpırlılar hızlıca bir hamle yapılmasını istiyor, hızlıca geçirilmesini istiyor, o yüzden biz bu tezkereyi hızlıca Meclis'e getirdik' dedi. Bakan'ın katıldığı komisyon toplantısı kapalı yapıldı, gizli yapıldı. Oysa o komisyonda gizlenen bir bilgi yoktu. Bakan'ı dünyanın kalanından gizleme girişimi vardı. Yani Bakan basın önünde muhalefetin sert sorularını cevaplamasın diye o komisyon toplantısı kapalı bir şekilde yapıldı.

Bu tezkerenin günde 1 dolar kazanan bir kişiye nasıl bir karşılıklı faydası olacak? Bu tezkerenin, karşılıklı deniliyor ya, masanın iki tarafında oturan kişiler kimlerdir? Eğer derseniz ki, Somali hükümeti ile Türkiye hükümeti derseniz, Somali hükümeti Freedom House raporunda 8 puan alıyor 100'ün üzerinden. Türkiye 32, Somali 8.

Somali'ye devrik kamyon muamelesi yapılıyor. Yani o kamyon devrilmiş, bütün ürünleri varsa yerde ve elinde bir keseyle oraya gitmiş devletler var. Somali halkının ana sütü gibi hakkı olan o kaynaklarını yağmalamaya gitmiş bir dizi devlet var. Bunu bize yağmalamadan farklı olduğunu anlatmak ve ikna etmek zorundasınız."