DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almasını sorguladı - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almasını sorguladı

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almalarını Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e sordu. Oduncu, Bakanlıktaki bürokratların birden fazla maaş almalarının kamuya zararının ne olduğunu ve bu uygulamanın sonlandırılması için Bakanlığın ne tür çalışmalarının olduğunun yanıtını istedi.

28.06.2024 16:49
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(ANKARA)- DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almalarını Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'e sordu. Oduncu, "Bakanlığınız bünyesinde üst düzey pozisyonda çalışıp aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların yönetimde yer alan bürokratlar bulunmakta mıdır? Bu bürokratlar hangi kurumlarda, hangi görevleri üstlenmektedir?" dedi.

DEM Partili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli üst düzey bürokratların aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların yönetimdeki yer alarak "huzur hakkı" adı altında birden fazla maaş almalarını Meclis gündemine taşıdı.

Oduncu, Bakanlıktaki bürokratların birden fazla maaş almalarının kamuya zararının ne olduğunu ve bu uygulamanın sonlandırılması için Bakanlığın ne tür çalışmalarının olduğunun yanıtını istedi. Bakan Şimşek'e çift maaşlı bürokratlara ne olacağını soran Oduncu, Bakanlığın almış olduğu tasarruf tedbirlerinden söz konusu bürokratların muaf tutulmasının gerekçesini ve bu uygulamaya son verilip verilmeyeceğini sordu.

Oduncu'nun Şimşek'in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"Bakanlığınız bünyesinde üst düzey pozisyonda çalışıp aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların yönetimde yer alan bürokratlar bulunmakta mıdır? Bu bürokratlar hangi kurumlarda, hangi görevleri üstlenmektedir?

Bu bürokratlarınız diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden dolayı ne kadar ücret almaktadırlar? Başkaca hangi haklardan yararlanmaktadırlar?

Bakanlığınızdan çalışıp birden fazla kurum ya da kuruluşta çalıştığı için 'çoklu maaş', 'fazla görevlendirme' adı altında birden fazla maaş alan isimler, bakanlığınızın aldığı tasarruf tedbirlerinden muaf mıdır? Muaf tutulmalarının gerekçesi nedir?

Çoklu maaş alan bürokratların performans değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır? Bu değerlendirmeler hangi kriterlere dayanmaktadır?

Dönem dönem farklı bakanlıklar yönünden de gündeme gelen 'çift maaş alan bürokratlar' uygulamasına son verilmesine dönük bir çalışmasınız var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

Asgari ücrete zam yapılmasına karşı çıkmanıza karşılık bürokratlarınızın farklı kurumların yönetimlerinde yer alarak ekstra maaş almasını nasıl gerekçelendirmektesiniz?

Kamuda birden fazla görevlendirme ve çoklu maaş uygulamalarının kamuya zararının boyutlarına dair bir araştırmanız var mıdır?

Kamuda birden fazla görevlendirme ve çoklu maaş uygulamalarının 2023 yılı bütçesindeki büyüklüğü ne olmuştur?

Kamu kurumlarında görev yapan bürokratların birden fazla görev almasının kamu hizmetleri üzerindeki etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu konuda herhangi bir çalışma veya rapor mevcut mudur?

Bakanlığınızda üst düzey pozisyonda çalışıp aynı zamanda özel sektörde de görev alan bürokratlar bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, bu kişilerin özel sektördeki görevleri ve aldıkları ücretler nelerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almasını sorguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının birden fazla maaş almasını sorguladı - Son Dakika
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