DEM Parti Milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için yürüdü

DEM Parti Milletvekilleri Kobani Davası\'nda verilen cezaları protesto etmek için yürüdü

DEM Parti'li milletvekilleri, Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek amacıyla TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Milletvekilleri, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer partililerin fotoğraflarını taşıdı. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yaptıkları açıklamada davanın siyasi bir kumpas olduğunu vurguladı. Milletvekilleri, adaletsizliklere karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

22.05.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti'li milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Milletvekilleri, Kobani Davası'nda ceza alan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer partililerin fotoğraflarını taşıdı.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için yapacakları yürüyüş öncesinde TBMM basın kapısı önünde açıklama yaptı. DEM Milletvekilleri de Kobani Davası'nda ceza alan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu isimlerin fotoğraflarıyla açıklamaya katıldı.

Koçyiğit yaptığı açıklamada davanın "siyasi bir kumpas" olduğunu tekrar ederek şunları söyledi:

"Sadece davanın içerisinde unutulan bilgi notu. 'Şöyle bir dava açarsanız, bu ileride HDP'nin kapatılmasına gerekçe olur' notunun bile bu davanın nasıl kurgulandığının açık göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Dava sonuçlandı arkadaşlarımıza ceza verildi. Uzunca bir süre AKP'nin miting meydanlarında manipule ettiği bizi arkadaşlarımızı ve HDP'yi hedef gösterdiği bütün başlıklarda da dava çökmüş oldu. Yasin Börü'nün ölümünün de diğer bütün ölümlerden de arkadaşlarımızın sorumlu olmadığı bizzat mahkeme tarafından da kanıtlandı.

Neyden ceza aldılar? Diğer katıldıkları eylem ve etkinliklerden demokratik kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan ve miting konuşmalarından ceza almış durumdalar. Manidardır aynı gün 28 Şubat'ı generallerin tahliye edilmesini asla bir tesadüf olarak görmüyoruz. Müesses nizamın aslında Kürtler hariç, demokratlar hariç, devrimciler hariç parantezinin bir kez daha pratikleşmiş halidir.

Bu vesayetçi rejime karşı başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün toplumsal kesimleri yan yana durmaya davet ediyoruz. Biz birlikte mücadele edersek Türkiye açısından yeni bir dönemin kapısının aralanacağına inanıyoruz.

"Mücadelede birlikte olmamız gerekiyor"

Hiç kimsenin AKP'nin MHP'nin şantajlarına siyasi kumpaslarına korkutma sindirme politikalarına kulak asmamasını ve mücadelede birlikte olmamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bu siyasi bir kumpastır. Yargı eliyle demokratik siyaseti tasfiye etmektir. Bizim çağrımız Türkiye halklarınadır. Bu ülkedeki vicdan sahiplerinedir.

Temelli: "Bu adaletsizliğin nedeni Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşmamasıdır"

DEM Partili Milletvekilleri TBMM'deki basın açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüdü. Ceza alanların fotoğraflarıyla birlikte yürüyen DEM Partililer, 'siyasi tutsaklar onurumuzdur', 'Selahattin Demirtaş onurumuzdur' sloganları attı.

Sezai Temelli burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm bu adaletsizliğin nedeni aslında bu ülkede dayatılan tecrit rejimidir. Bu ülkede yok sayılan adalet bu tecrit sistemiyle ayakta durmaya çalışıyor... Yüzlerce yıllık mahkumiyet kararlarını tanımıyoruz çünkü bu kumpastır. Bu rejim yıkılacak bu kumpaslar son bulacak. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kendi arkadaşlarını bile Ankara sokaklarında torbacıya katlettiren bu anlayış mutlaka yıkılmalıdır. Öncelikle yapacağımız şey bir an önce arkadaşlarımızın özgür kalmasını sağlamak bu adaletsiz kararların son bulmasını hayata geçirmektir. Bu ülkeyi eğer bu adaletsizlik sarıp sarmalamışsa bunun arkasında yatan neden Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşmama nedenidir."

Kaynak: ANKA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı, Figen Yüksekdağ, Sezai Temelli, Kobani Davası, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Milletvekilleri Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etmek için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement