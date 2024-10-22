DEM Parti MYK Olağanüstü Toplandı

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(ANKARA)- DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.

DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından bugün saat 15: 00'te olağanüstü toplandı.

MYK toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin Meclis grup toplantısındaki açıklamaları değerlendirilecek.