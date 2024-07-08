DEM Parti'nin Hakkari'deki yürüyüşü sona erdi - Son Dakika
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DEM Parti'nin Hakkari'deki yürüyüşü sona erdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İçişleri Bakanlığının Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki olarak Van'dan başlattığı yürüyüş, 6. gününde Hakkari'de sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, Depin mevkisinde partililer tarafından karşılandı ve çarşı merkezine kadar yürüdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ülkenin birçok şehrinden insanların katılımıyla kesintisiz yürüdüklerini belirtti ve kayyumun geri çekilmesini talep etti. Yürüyüş sona erdiğinde, eylem, etkinlik ve nöbetlerin devam edeceği açıklandı.

08.07.2024 18:49
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Van'dan başlattığı yürüyüş 6. gününde Hakkari'de son buldu.

DEM Parti'nin 3 Temmuz'da Van'dan başlattığı yürüyüşe katılanlar, 6. günde Depin mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu partililer, çarşı merkezine kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Hatimoğulları, ülkenin birçok şehrinden insanların katılımıyla kesintisiz yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yürüyüşle iradeye saygı talebinde bulunduklarını belirten Hatimoğulları, taleplerini yinelediklerini ifade ederek, "Kayyum derhal geri çekilsin." dedi.

Yürüyüşlerinin sona erdiğini dile getiren Hatimoğulları, eylem, etkinlik ve nöbetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Katılımcılar, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra parti binasına geçti.

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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