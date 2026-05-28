DEM Parti’nin Olağan Kongresi Değişim İçin Hazır

28.05.2026 16:46
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz, olağan kongrede değişim ve yenilenmeye açık olduklarını belirtti.

Haber: Berfin BAYIR - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, partisinin sonbaharda toplanması planlanan DEM Parti Olağan Kongresi'nde ihtiyaç duyulduğu takdirde isim, yönetim kadrosu, parti programı ve tüzük değişikliğine gidilebileceğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte de yönetim gücüyle güçlü bir kadroyla kendi temsiliyetlerini oluşturabilmeli. Bu parti buna açıktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda yönetim kademesinin de değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğacaktır. Kısacası statik bakmıyoruz, tutucu bakmıyoruz, değişime açığız" dedi.

Güleryüz, DEM Parti'nin eylül sonu ile ekim arasında yapılması planlanan olağan kongreye ilişkin çalışmalar ve son duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Güleryüz, son dönemlerde DEM Parti'nin olağan kongresine hazırlık komisyonu oluşturduklarını belirterek "Seçim tarihi bizim için kongre yapma açısından son tarihtir. Bir hazırlık komisyonu oluşturuldu. Bu hazırlık komisyonu bir takvimlendirme ile bu süreci karşılayacak. Hep yenilenme ve yeniden yapılanma şiarıyla biz kongrelere gidiyoruz. Bu dönem Barış ve Demokratik Toplum dönemi diye tarif ettiğimiz bir dönem. Dolayısıyla biz Barış ve Demokratik Toplum çalışmalarını yürütürken buna uygun bir kongre süreci de işletmek durumundayız. Dolayısıyla toplumla tartışarak bir kongre hazırlığı içerisinde olacağız" dedi.

DEM PARTİ, OLAĞAN KONGRE İÇİN KONFERANSLARINA BAŞLAYACAK

DEM Parti'nin sadece örgütsel yapısıyla ya da üyeleriyle, yönetim kademeleriyle sınırlı bir çalışmasının olmayacağına dikkati çeken Güleryüz, şöyle konuştu:

"Bütün tabanı; sol, sosyalist güçleri, demokrasi güçlerini, emek meslek örgütlerinin görüşlerini, taleplerini, önerilerini alarak bu kongre sürecine gireceğiz. Format olarak önce ilçelerden sonra illerden konferanslar marifetiyle bu süreci hazırlayacağız. O konferansların üzerinden bölge konferansları yapacağız. O bölge konferanslarının ve il, ilçe konferanslarında dile getirilmiş olan öneriyi yol haritasına dönük düşünceler vesaire onların hepsini toparlayıp merkezi bir konferans gerçekleştireceğiz. Merkezi konferansta önümüzdeki dönemin partisinin gelecek partinin nasıl bir parti olmasının kararlarını almış olacağız ve bunun üzerine bir kongre gerçekleştireceğiz."

Umuyoruz ve diliyoruz ki bütün Türkiye gönüllüleri, Türkiye'yi düşünen herkes bu kongrede kendi fikirlerini, önerilerini, düşüncelerini katar ve bu kongreye katkı sağlar."

"'YENİLENME KONGRESİ' YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DE İÇERİYOR"

Merkezi konferanslarda, DEM Parti'nin hem yol haritasının hem de yapısının tartışılacağını söyleyen Güleryüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla program ve tüzük dahil olmak üzere bir tartışma açılmış olacak. Biz bu konuda yeniden yapılanma çerçevesi içerisindeki bütün ana başlıkların hepsini yeni baştan tartışmak durumundayız. Çünkü biz yeni yüzyılda Türkiye'yi bekleyen, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün politikalara hazırlıklı girmek için aslında bu çalışmaları yürütüyoruz. Dolayısıyla o kongrede belki de önümüzdeki dönemin bütün bir yol haritasını, politikasını, perspektifini netleştirerek bir kongre gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden şu başlık, bu başlık diye sınırlamıyoruz. İhtiyaç neyse yani isim tartışması dahil olmak üzere programımız, tüzüğümüz, ana perspektifimiz, önümüzdeki dönem pratik politikalarımız vesaire bütün bunlar tartışılacak ve bir kararlaşmayla kongreye gidilmiş olacak."

DEM Partili Güleryüz, her kongreyi "yenilenme kongresi" olarak tarif ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu kendi içerisinde belli bir yönetim değişikliğini de içeriyor. Bunları belirleyecek olan ihtiyaçlardır. Yeni katılımların ortaya çıkaracağı sinerjidir. Bu konuda partimizin açık olduğunu defaatle ifade ettik. Biz bütün toplumsal kesimlerin bu partide kendi temsiliyetlerini bulmalarını istiyoruz. Kadın hareketleri, gençlik örgütleri, emek meslek örgütleri, sivil toplum yapısı diye tarif ettiğimiz bütün o geniş skala içerisinde Alevi örgütleri, mütedeyyinler, sosyalistler bu partinin ana bileşenleridir. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte de yönetim gücüyle güçlü bir kadroyla kendi temsiliyetlerini oluşturabilmeliler. Bu parti buna açıktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda bir yönetim kademesinin de gerçekleşme, değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğacaktır. Kısacası statik bakmıyoruz, tutucu bakmıyoruz. Değişime açığız. Bu parti iktidarlaşmanın olduğu bir merkez bir yapı değil. Sürekli değişime, dönüşüme açık. Bu hem fikri bazda böyle hem de kavramsal bazda böyle."

"BİR İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VARSA BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİRİRİZ"

DEM Parti için düşünülen, tartışılan yeni bir isim henüz olmadığını belirten Güleryüz, "Bu konu çok speküle ediliyor, çok tartışılıyor. Kongre süreci her şeyi tartışacağımız bir süreçtir. Dolayısıyla bunların hepsi ihtiyaca bağlı olarak gerçekleşecek olan meselelerdir. Bir isim değişikliğine ihtiyaç varsa; yapımız, yapmış olduğumuzu toplantılar silsilesinden böyle bir talep, böyle bir ihtiyaç açığa çıkarsa -bu parti defalarca isim değiştirdi- bir kez daha değiştirmek mümkün olabilir" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin kongresindeki isim değişikliği sürecini hatırlatan Güleryüz, "Bizim geçen dönem kararlaştırdığımız HEDEP ismine biliyorsunuz Yargıtay bu konuda itiraz etmişti. İsim değişikliğinin yapılması konusunda talepte bulunmuştu ve o talep üzerine DEM Parti ismi açığa çıkmıştı. Ama konferansta açığa çıkan isim HEDEP'ti. Dolayısıyla benzer bir süreç gelişebilir. Tekrar ifade edeyim. Bunlar hepsi ihtiyaç üzerine ortaya çıkabilecek çalışmalarda. O çalışmalar neticesinde netleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

17:25
17:18
16:52
16:47
16:35
15:36
14:48
13:38
