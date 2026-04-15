DEM Parti: Okul Saldırıları Toplumsal Bir Sorun

15.04.2026 20:41
DEM Parti, son okul saldırılarının toplumsal ve siyasi bir sorun olduğunu belirterek hesap sorulmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin bireysel değil toplumsal ve siyasal bir sorun olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, iki gün içinde yaşanan saldırıların "ciddi bir uyarı" olduğu vurgulanarak, ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 10'u öğrenci 16 kişi yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise yaşamına son vermişti. Bugün ise Maraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda, babası emniyet mensubu olan bir sekizinci sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş; 6'sı ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştır."

Öncelikle DEM Parti olarak, yaşamını yitirenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İki gündür okullarımızda yaşanan bu saldırılar ciddi bir uyarıdır. Ortaya çıkan bu tablonun bir siyasi sorumluluğu vardır ve bu sorumluluk görmezden gelinemez.

Şiddet yalnızca bireysel bir sorun değildir. Şiddet diliyle kuşatılmış bir toplumsal iklim, derinleşen yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve neo-liberal kapitalist politikalarla birleşerek toplumsal çürümenin zeminini oluşturmaktadır.

Kadın cinayetlerinden iş cinayetlerine, uyuşturucu kullanımının ortaokullara kadar düşmesine, akran zorbalığının yaygınlaşmasına ve şimdi de eğitim kurumlarında yaşanan silahlı saldırılara kadar uzanan bu tablo ağır bir toplumsal krizle karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermektedir. Çocukları koruyamayan ve şiddeti önleyemeyen bir eğitim anlayışı sürdürülemez, asla kabul edilemez.

Bu nedenle, TBMM'de derhal kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Olayın tüm boyutlarını ortaya çıkaracak bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmelidir. Siyasi ve idari sorumluluğu bulunan herkes hesap vermelidir. Çocuklar arasında şiddeti yaygınlaştıran etkenler konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

