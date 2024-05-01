DEM Parti Taksim\'e yürüdü

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(ANKARA)- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti yöneticileri ve partililerle birlikte Taksim'e yürümek için toplandıkları Saraçhane'de açıklama yaptı. Bakırhan, "İşçiler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, gençler ve kadınlar güçlü bir mücadele zemininde bir araya gelebilirlerse yaşadığımız yoksulluğu ve zulmü bitirmek bizim ellerimizdedir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti yöneticileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim'e yürümek için toplandıkları Saraçhane'de basın açıklaması yaptı.

Açıklamasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bugün 1 Mayıs. Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nü kutluyoruz, 'BijiYekGulan' diyoruz. Biz de DEM Parti olarak tabanımız, kitlemiz, emekçiler, Kürt yoksulları olarak Taksim'de Türkiye işçi sınıfıyla, Türkiye emekçileriyle dayanışmak için bugün buradayız. Çok iyi biliyoruz ki işçilerin birliği ve mücadelesiyle, demokrasi ve özgürlük mücadelesini bir araya getirebilirsek güçlü bir mücadele zemini yaratabiliriz.

"EMEKÇİNİN ÇEKMİŞ OLDUĞU ZULMÜ BİTİREBİLİRİZ"

Bu ülkedeki yoksulluğu, yolsuzluğu, işçinin ve emekçinin çekmiş olduğu zulmü bitirebiliriz. Önümüzdeki günler Kürt halkının hak arama mücadelesiyle, Türkiye emekçilerinin, yoksullarının, işçilerinin mücadelesinin ortak bir zeminde buluşmasının mücadelesini daha fazla vereceğiz.

İşçiler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, gençler ve kadınlar güçlü bir mücadele zemininde bir araya gelebilirlerse yaşadığımız yoksulluğu ve zulmü bitirmek bizim ellerimizdedir. Tekrar bu vesileyle bugün Taksim'e gelmiş Türk, Kürt, Arap, Ermeni emekçilerinin gününü kutluyor, dayanışma içerisinde olduğumuzu, mücadelemizin ortak olduğunu belirtiyor günlerini kutluyorum."