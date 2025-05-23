DEM Parti, Toplumsal Barış İçin Toplanıyor - Son Dakika
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DEM Parti, Toplumsal Barış İçin Toplanıyor

23.05.2025 00:06
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DEM Parti Meclisi, bölge toplantıları ve barış ev toplantıları planlamak için bir araya geldi.

HABER: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sürecin nasıl ilerleyeceğine dair yol haritası oluşturmak için bir araya geldi. ANKA'nın edindiği bilgilere göre, PM'de bölge toplantılarına ağırlık verilmesi düşüncesi öne çıktı. Ayrıca kongresi gecikmiş il ve ilçelerde parti kongreleri yapılacak. Öte yandan DEM Partililer kendi illerinde "toplumsal barışı yaygınlaştırmak" üzere ev toplantıları düzenleyecek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

DEM Parti Meclisi, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında DEM Parti Genel Merkezinde toplandı. ANKA Haber Ajansı'nın öğrendiği bilgilere göre; PM'de sürecin işleyişi, toplumun sürece yaklaşımı ve terör örgütü PKK'nın 12. Kongre'de aldığı fesih kararı gibi başlıklar görüşüldü.

PM üyelerine sürece ilişkin bilgi verilen toplantıda, önümüzdeki dönem partinin neler yapacağı ve öne çıkacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. PM'de bölge toplantılarına ağırlık verilmesi düşüncesi öne çıktı. Ayrıca DEM Parti'nin kongresi gecikmiş il ve ilçelerinin de kongrelerini yapması gündeme geldi.

DEM Parti'den "toplumsal barışı yaygınlaştırmak" için ev toplantıları

Toplantıda toplumun bu sürece ne şekilde yaklaştığı tartışılırken süreçle ilgili DEM Parti'nin nisan ayında yaptığı halk toplantıları, buluşmalarda olumlu sonuçların ortaya çıktığı belirtilerek benzer çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Böylece DEM Partililer kendi illerinde "toplumsal barışı yaygınlaştırmak" üzere ev toplantıları yapacak ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

MYK'da takvim belirlendi

PM toplantısının bitmesinin hemen ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da PM'de gündeme gelen başlıkları takvimlendirmek için bir araya geldi. PM'nin aldığı kararlara dair somut planlamalar ortaya çıkaran MYK'da, bu hafta sürece ilişkin görüş alışverişi ve öneri almak için bir araya gelinen siyasi partilerle ilgili ziyaret programı da ele alındı. Önümüzdeki hafta devam etmesi beklenen siyasi partilerin ziyaret programında DEM Parti Eş Genel Başkanlarının heyetle birlikte içinde AK Parti ve MHP'nin de olduğu siyasi partileri uygun zamanda randevu alarak ziyaret etmesi görüşüldü.

MYK toplantısında, PM'de görüşülen ev toplantıları, sivil toplum kuruluşları, sendika ziyaretlerinin bayram sonrasında olmak üzere ziyaret programı takviminin hazırlanmasına karar verildi.  Aynı şekilde il ve ilçelerin de bu ziyaretler ve toplantılar için kendi yerelinde hazırlık yapması konuşuldu.

DEM Parti Meclisi sonuç bildirgesini açıklayacak

DEM Parti Parti Meclisi toplantısına ilişkin yarın sonuç bildirgesi açıklayacak. Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PM ve MYK toplantısı ile ilgili yarın saat 13.00'te genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, DEM Parti, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, Toplumsal Barış İçin Toplanıyor - Son Dakika

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