DEM Parti ve AK Parti\'den Yasa Görüşmesi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çerçeve yasayı değerlendirmek üzere bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çerçeve yasayı değerlendirmek üzere görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta çerçeve yasaya ilişkin siyasi partilere ziyaretler yapmıştı. Bugün de DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti Grubu'nda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede, çerçeve yasanın içeriğine dair değerlendirmede bulunuldu.

Öte yandan çerçeve yasa ile ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan siyasi partilerin grup koordinatörlerinin de kanun teklifinin yazımı konusunda bir toplantı yapması ve sonrasında ise teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.