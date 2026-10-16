DEM Partili Perihan Koca, Tarsus Cezaevi\'nde belediye başkanlarını ziyaret etti

(ANKARA)- DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti. Koca, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin "Mersin halkına selam ve sevgilerini ilettiler" ifadelerini kullandı.