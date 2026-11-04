DEM Partili Temelli, 4 Kasım 2016 gözaltılarının 10. yılında darbe eleştirisi yaptı

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu milletvekillerinin gözaltına alınmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Bu ülke bir siyasi darbe yaşadı ve bu siyasi darbenin etkisi hala Türkiye siyasetinin üzerinde bir karabasan olarak sürmektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçilmeden önce partilerin grup başkan ve başkanvekillerine yerinden söz verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 4 Kasım 2016'da HDP'li milletvekillerine yönelik gözaltıların 10'uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, söz konusu sürecin Türkiye siyasetindeki etkilerinin devam ettiğini savundu. Temelli, 2016 yılının mayıs ayında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla 4 Kasım'a giden yolun açıldığını belirterek, dokunulmazlıkların kaldırılmasına "evet" oyu verenlerin de yaşananların sorumluluğunu taşıdığını savundu.

Temelli, "Bu ülke bir siyasi darbe yaşadı ve bu siyasi darbenin etkisi hala Türkiye siyasetinin üzerinde bir karabasan olarak sürmektedir. Bugün eğer siyaset üzerinde bu vesayetten konuşuyorsak o gün orada yasama dokunulmazlığını, Anayasa'daki amir hükümlere rağmen kaldıran, Anayasa'yı baypas eden akıl işte bu darbe yolunu açmıştır" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ ON YILDIR HAKSIZ, HUKUKSUZ YERE CEZAEVİNDE"

4 Kasım 2016'da eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra 15 milletvekilinin gözaltına alındığını hatırlatan Temelli, o dönemde siyasi partilerin bu gelişmeye yeterli tepki göstermediğini ifade etti.

Temelli, arkadaşlarının on yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Onlar cezaevinde olduğu sürece de siyaset de aynı mahkümluğu yaşadı, siyaset de kendi hücrelerinden dışarıya bir türlü çıkamadı. Çünkü haksız ve hukuksuz yere cezaevinde olduklarını hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

Bu süreçte çok sayıda siyasetçinin ve milletvekilinin cezaevine girdiğini, belediye başkanları, belediye eş başkanları ile il ve ilçe yöneticilerine yönelik davalar açıldığını söyleyen Temelli, HDP hakkında kapatma davası açıldığını da anımsattı. Temelli, söz konusu davaların iddianamelerinde suç unsuru ve delil bulunmadığını savunarak, "Gidin, bakın, bütün bu davaların iddianamelerine bakın, içinde bir tane delil yoktur, bir tane suç unsuru yoktur; hepsi uydurma gerekçelerle karşımıza getirilmiş iddianamelerdir" dedi.

"2019 YEREL SEÇİMLERİNDEN SONRA KAZANDIĞIMIZ BELEDİYELERİN 95 TANESİNE KAYYUM ATADINIZ"

Temelli, 2019 yerel seçimlerinden sonra kazandıkları belediyelerin 95'ine kayyum atandığını, belediye eş başkanlarının görevden alındığını veya tutuklandığını belirtti. 2024 yerel seçimlerinden sonra da 13 belediyede kayyum bulunduğunu, bunların 10'unun DEM Parti belediyesi olduğunu kaydeden Temelli, Mardin, Van ve Hakkari'deki kayyum uygulamalarını eleştirdi. Temelli, "Açıklayamazsınız çünkü hala o darbe mekaniğinin içinden düşünüp o darbeyi canlı tutuyorsunuz, o darbeye bir türlü son veremiyorsunuz. Son vermenin yolu, aslında Kürt meselesinin demokratik çözümünden geçiyor" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKDAĞ VE DEMİRTAŞ'IN MESAJLARINI OKUDU

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın mesajlarından bölümler okuyan Temelli, Yüksekdağ'ın 4 Kasım sürecine ilişkin değerlendirmesini aktardı.

Temelli, Yüksekdağ'ın "4 Kasımda 'Bakın, bugün bize yarın herkese.' dedik, o günden bu yana da diyoruz. 'Cehennemin kapısı açılıyor.' dedik, maalesef haklı çıktık, bazıları duydu, çoğunluğu duymadı" sözlerini paylaştı.

Demirtaş'ın barış ve demokrasi mücadelesine ilişkin mesajından da alıntı yapan Temelli, Demirtaş'ın çözüm için herkesin bulunduğu yerden pozitif çaba göstermesi ve değişmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Demirtaş'ın çözüm sürecini bisiklet sürmeye benzettiği sözlerini de aktaran Temelli, toplumsal desteğin güçlendirilmesinin önemine ilişkin mesajını paylaştı. Temelli, Demirtaş'ın, "Atılması gereken en acil adımsa Sayın Öcalan'ın rolünü oynayabileceği statüsünün, imkanlarının ve koşullarının netleşmesidir. Bu adımın atılması uzadıkça, süreç gelgitler yaşamaya devam edecektir" sözlerini okudu.

"BAŞTA DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ OLMAK ÜZERE TÜM SİYASİ MAHPUSLARI SERBEST BIRAKIN"

Konuşmasının sonunda hukukun üstünlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması çağrısında bulunan Temelli, Anayasa'nın ihlal edildiğini ve hukuksuzluğun olağanlaştığını savundu. AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Temelli, bu kararların bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Temelli, "Bu adımlar bir an önce atılmalıdır; bu darbe mekaniği son bulmalı, adalet yerini bulmalıdır. Bir an önce arkadaşlarımızı, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere Kobani kumpas davasından dolayı cezaevinde olan tüm arkadaşlarımızı, siyasi mahpusları, tutsakları serbest bırakın" dedi.