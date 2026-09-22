DEM Partili yetkili, 8 saatlik MYK sonrası Öcalan açıklamalarını yeni evre saydı - Son Dakika
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DEM Partili yetkili, 8 saatlik MYK sonrası Öcalan açıklamalarını yeni evre saydı

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DEM Partili yetkili, 8 saatlik MYK sonrası Öcalan açıklamalarını yeni evre saydı
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DEM Parti MYK, yaklaşık 8 saat süren toplantıda TBMM çalışmalarını, Orta Doğu'yu ve manipülasyon iddialarını ele aldı. DEM Partili yetkili, Bahçeli ve Uçum'un Öcalan'ın rolüne dair açıklamalarının yeni evreye işaret ettiğini, iddiaların şeffaf açıklanmasını istediklerini söyledi.

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yaklaşık sekiz saat süren MYK toplantısında yürütülen süreç, 1 Ekim'de açılacak TBMM'deki çalışmalar ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. MYK'da ayrıca sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarının bütün yönleriyle kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasının talep edilmesi gündeme geldi. DEM Partili yetkili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın rolüne ilişkin son açıklamalarının süreç açısından "yeni bir evreye" işaret ettiğini belirtti.

DEM Parti MYK, dün Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Yaklaşık sekiz saat süren toplantının ardından MYK üyelerinin görevlerinin belirlenmesinin yanı sıra görüşülen başlıklar arasında yürütülen süreç, 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'de yapılacak çalışmalar, güncel gelişmeler, dünya siyasetini ve Orta Doğu'da yaşananlar da yer aldı.

DEM Partili kurmaylar, 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'de DEM Parti Grubu milletvekilleri rutin çalışma toplantısını yapacağını belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan DEM Partili yetkili,  MHP Genel Başkanı Devleüt Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yaptığı açıklamaların önemine dikkati çekerek, "Bence yeni bir evrenin başlangıcı olarak değerlendirilebilir" diye konuştu. İlk kez devlet nezdindeki yetkili mercilerin Abdullah Öcalan'ın rolüne ilişkin net bir ifade kullandığını belirten yetkili, bunun sürecin ilerlemesi açısından "yeni bir evreye" işaret ettiğini söyledi.

DEM Partili yetkili, devlet tarafından sürecin kabul edildiğine ilişkin ilk resmi adımın atıldığını düşündüklerini aktardı. Daha önce Cumhurbaşaknı Yarıdmcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan komisyon toplantısında komisyonların tarif edildiğini, dört alt komisyondan söz edildiğini, ancak bu komisyonlarda kimlerin yer alacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Yetkili, ilk kez hükümet nezdinde iki yetkili ağızdan Abdullah Öcalan'ın "rolünün tarif edildiğini" ifade etti. Bahçeli'nin "Biz koordinatörlük teklifimizde ısrarlıyız" sözlerinin de bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

SERMAYE PİYASALARINDA YAŞANAN MANİPÜLASYON İDDİALARI: "BASİT BİR MESELE DEĞİL"

Son günlerde ortaya çıkan sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddiaları ve kamu kurumlarının denetim sorumlulukları da MYK'da görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın söz konusu gündemle TBMM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yaptığını hatırlatan DEM Partili kurmay, manipülasyon iddialarının bütün yönleriyle kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda bir dizi eylem ve etkinlik planlayacaklarını ifade eden DEM Partili yetkili, söz konusu iddialar nedeniyle yüz binlerce kişinin mağdur edildiğini belirtti. Konunun basit bir mesele olmadığını ve yoksul kesimi de ilgilendirdiğini kaydeden DEM Partili yetkili, bunun DEM Parti'nin de meselesi olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
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