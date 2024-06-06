DEM Partisi, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti - Son Dakika
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DEM Partisi, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını Kadıköy İskelesi önünde protesto etti.

06.06.2024 21:55  Güncelleme: 22:14
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını Kadıköy İskelesi önünde protesto etti.

DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. "Belediyeler bizimdir, gasba izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan DEM partililer,  "Kayyum defol, irademe dokunma" sloganı attı.

Siyasi partilerden destek için gelen temsilcilerinin konuşmalarının ardından DEM Parti İstanbul İl Yönetimi üyesi İlhami Çelik, hazırlanan ortak açıklamayı okudu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP- MHP iktidarı halka karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu iktidar, yıllardır Kürt halkı şahsında halk iradesini hiçe sayıyor. Partimiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir demokrasi şöleni şeklindeki ön seçimlerde belediye eş başkanlarını belirledi. Bütün belediye eş başkanlarımız halkımızın talebi, rızası ve onayıyla belirlendi. Sadece yerel seçimlerde değil, aday belirleme sürecinde dahi milyonların iradesiyle belediye eş başkanlarımız seçildi. Bu nedenle Mehmet Sıddık Akış şahsında ve Hakkari Belediyesi özelinde gasbedilen, milyonlarca Kürt'ün iradesidir. Mehmet Sıddık Akış, milyonların meşru temsilcisidir. Gasp edilen, Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen, Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Gasp edilen, demokrasidir. Gasp edilen, meclis iradesidir. Gasp edilen, halkın iradesidir. Bu bir kumpastır, bu bir gasptır, talandır, halkın iradesini tanımamadır. Bu, işgaldir.

Buradan iktidara sesleniyoruz. Hiçbir irade, halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi diyorsak demokrasi kurallarına herkes uyacak. Sandık konulmuşsa sandık sonuçlarını AKP tanıyacak. AKP'nin sandık oyunlarına asla izin vermeyeceğiz. Sömürge valilerine ve faşist rejime geçit vermeyeceğiz. Halklarımız, halk iradesini tanımayan faşist iktidarın kayyumlarını tanımıyor, tanımayacağız. Kayyumcu anlayışı kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve direniyoruz. Hiçbir irade, halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi şölenleriyle halkın iradesini tescilleyen geleneğimiz, görkemli bir direnişle belediyelerimizi savunacak. Sömürge valilerine ve faşist rejime geçit vermeyeceğiz. Darbecilere karşı çizgimiz Van direnişidir."

"Muhalefetteki herkes darbeye karşı çıkmalıdır"

Açıklamada, muhalefet partileri başta olmak üzere demokrasiden yana herkesin tavır alması gerektiği belirtilerek, "Hakkari Belediyesi'nin gasbedilmesine karşı muhalefetin alacağı tavır Türkiye'nin yakın geleceğini belirleyecektir. Kürdistan'da başlayan halk düşmanlığının adım adım bütün ülkeye yayıldığını son 6 yılda bütün Türkiye gördü. Kürdistan'da halk iradesi güvence altında değilse Türkiye'de herkesin iradesi tehlike altındadır. Ülkemizin ve halkımızın üzerine bir kez daha bir karabasanın çökmesine asla izin vermeyeceğiz. AKP-MHP faşist rejimi ne doğudan yükselen güneşin doğuşunu ne de ülkemize baharın gelişini engelleyebilir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Partisi, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti - Son Dakika

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