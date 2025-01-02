DEM Partisi'nden Bahçeli ile Görüşme - Son Dakika
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DEM Partisi'nden Bahçeli ile Görüşme

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DEM Partisi heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

02.01.2025 16:48
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(TBMM) - DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye kehribar tespit hediye ettiği öğrenildi.

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile heyete bugün dahil olan Ahmet Türk, siyasi parti turlarına başladı. Bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Önder, Buldan ve Türk, saat 15.00'te de Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında ziyarette bulundu.

Heyet gelirken makamının kapısına çıkan Bahçeli, onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaşıp "Hoş geldiniz" diyerek, içeri davet etti. Basının yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi. "Tarihi" olarak nitelenen görüşmede, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli heyeti kapıya kadar uğurladı ve kapıda basına poz verildi. Gazetecilerin sorularına cevap verilmezken, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti. Heyet ve partili yöneticiler burada bir araya gelirken, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapılmayacağını belirttiler.

Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti grubunda Eş Genel Başkanların odasına geçerken, bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

Öte yandan, Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'ye kehribar bir tespit hediye ettiği öğrenildi.

DEM Partili heyetin, 6 Ocak Pazartesi günü CHP ve AK Parti'li yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Partisi'nden Bahçeli ile Görüşme - Son Dakika

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