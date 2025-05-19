DEM ve DEVA Partileri Görüşme Gerçekleştirdi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eti. Görüşmede, terör örgütünün PKK'nın fesih kararının ardından sürece ilişkin gelişmeler ve neler yapılabileceği konuşuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, sürecin geldiği nokta ve TBMM'de kurulması planlanan muhtemel komisyon ile ilgili konu başlıkları görüşüldü.

Görüşmeye, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik etti.

DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Ekmen, Sadullah Ergin ve Medeni Yılmaz yer aldı.