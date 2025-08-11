Demet Akalın Osmaniye'de Konser Verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Osmaniye'de düzenlenen şenlikte konser verdi.
Osmaniye Belediyesince organize edilen Zorkun Yaylası 29. Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Akalın sahne aldı.
Akalın, vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Etkinliğe katılanlar Akalın'ın şarkılarına eşlik etti.
