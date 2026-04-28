Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara 755 Günde 63 Hizmeti Hayata Geçirdi

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 755 günde 63 hizmet ve yatırımı tanıttı. Ulaşımda 610 km arazi yolu, 6 km sıcak asfalt yapıldı; Demirci-Selendi ve Demirci-Gördes yollarında çalışmalar sürüyor. Araç filosuna 13 yeni iş makinesi eklendi, 10 kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve halı saha yapılacak.

Eğitimde Türkiye'nin 48. Bilim Merkezi'ni kazandıran Kara, 8 ayda 5 bin 750 öğrencinin faydalandığını belirtti. 750 kişilik KYK yurdunun temeli atılacak, yeni Gençlik Merkezi ve okullar yık-yap modeliyle yenilenecek. Sağlıkta Devlet Hastanesi'ne 7 bin 500 metrekarelik 5 katlı ek bina yapılacak.

Sosyal belediyecilik kapsamında aşevi ile günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Turizmde Hisar Kaplıcaları belediye bünyesine alındı, Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı ve Başalan Mesire Alanı ile doğa turizmi canlandırılacak. Tarihi Abdurrahman Şerefbey İlkokulu halı atölyesine, eski belediye binası adliyeye dönüştürülecek. Kara, 'Kavgadan değil hizmetten yanayız' diyerek 2 yılda 63 hizmeti ilçeye sunduklarını vurguladı.