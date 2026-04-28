Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara 755 Günde 63 Hizmeti Hayata Geçirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, 31 Mart 2024'ten bu yana geçen 755 günde 63 farklı hizmet ve yatırımı hayata geçirdiklerini açıkladı. Ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal belediyecilik alanlarındaki projeleri tanıttı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 755 günde 63 hizmet ve yatırımı tanıttı. Ulaşımda 610 km arazi yolu, 6 km sıcak asfalt yapıldı; Demirci-Selendi ve Demirci-Gördes yollarında çalışmalar sürüyor. Araç filosuna 13 yeni iş makinesi eklendi, 10 kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve halı saha yapılacak.

Eğitimde Türkiye'nin 48. Bilim Merkezi'ni kazandıran Kara, 8 ayda 5 bin 750 öğrencinin faydalandığını belirtti. 750 kişilik KYK yurdunun temeli atılacak, yeni Gençlik Merkezi ve okullar yık-yap modeliyle yenilenecek. Sağlıkta Devlet Hastanesi'ne 7 bin 500 metrekarelik 5 katlı ek bina yapılacak.

Sosyal belediyecilik kapsamında aşevi ile günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Turizmde Hisar Kaplıcaları belediye bünyesine alındı, Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı ve Başalan Mesire Alanı ile doğa turizmi canlandırılacak. Tarihi Abdurrahman Şerefbey İlkokulu halı atölyesine, eski belediye binası adliyeye dönüştürülecek. Kara, 'Kavgadan değil hizmetten yanayız' diyerek 2 yılda 63 hizmeti ilçeye sunduklarını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:12:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.