Demirci Belediyesi Elektrik Malzemesi Alımı İçin İhale Açıyor

Demirci Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve üstyapı imalatı için elektrik malzemesi alımı ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle düzenleyecek. İhale, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:30'da Demirci Belediyesi meclis salonunda yapılacak ve e-teklifler bu adreste açılacak. İhale konusu, 15 kalem elektrik malzemesi alımı olup, malzemeler Demirci belediyesi eskihisar mahallesine teslim edilecek ve işe başlama tarihi sözleşmeden 3 gün sonra olacak, teslim süresi ise işe başlamadan sonra 60 gün içinde tamamlanacak.

Katılım için isteklilerin teklif mektubu, yetki belgeleri, geçici teminat ve gerekli diğer belgeleri sunmaları gerekmektedir. Ekonomik ve mali yeterlik kriteri belirtilmemiş olup, mesleki ve teknik yeterlik için İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, imalatçı veya yetkili satıcı belgesi gibi belgeler istenmektedir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli malı teklif edenlere %15 fiyat avantajı sağlanacak. Teklifler, EKAP üzerinden e-imza ile hazırlanıp gönderilecek ve geçici teminat teklif bedelinin en az %3'ü kadar olacak. İhale sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ve elektronik eksiltme yapılmayacak.