Demirci'de Geleneksel Hasat Dayanışması

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal bölgelerde buğday, arpa ve çavdar hasadını el birliğiyle yapan mahalle sakinleri, geleneksel dayanışma örneğini devam ettiriyor.

Buğday, arpa ve çavdar üretimi, Demirci'nin özellikle yüksek rakımlı 79 kırsal mahallesinde yaşayan ailelerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Sonbaharda tohum ekimiyle başlayan hububat mesaisi, hazirandan itibaren hasat telaşına dönüşüyor. Bu bölgelerdeki hasat ise her mahallede yardımlaşmayla yapılıyor.

Çiftçiler sabahın erken saatlerinde önceden belirledikleri komşularının tarlasına gidiyor. Kırsal bölgelerde arazi eğimli olduğu için hasatta orak ve tırpan kullanılıyor.

Sıcak havaya rağmen tarlada senkronize şekilde ilerleyen çiftçiler, zaman zaman söyledikleri türkülerle iş yükünü hafifletmeye çalışıyor.

Öğle saatlerinde dinlenmek için mola veren çiftçilere, çocuklar da soğuk su taşıyor.

Tarladaki bir ağacın gölgesinde kadınların yemek hazırlığı yaptığı hasat mesaisinde, yöreye özgü hazırlanan yemekler aynı sofra etrafında yeniyor.

Kadınlar yemek hazırlığının dışında tarlada kalan arpa ve buğday saplarını da tırmıkla topluyor.

Tarlada 3 gün bekletilen ekinler daha sonra dirgenle patoz makinesine verilmek üzere traktör römorklarına yükleniyor. Yaklaşık 40 gün süren bu dönemde her ailenin hasadı bu şekilde yardımlaşmayla tamamlanıyor.

"Beraber sofraya oturur, beraber çalışırız"

Ören Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, AA muhabirine, yıllardır arpa ve buğday hasadını komşularıyla imece usulü yaptıklarını anlattı.

Haziranın ortasında başlayan hasadın temmuz sonuna kadar sürdüğünü belirten Yıldız, "Mesaimiz erken başlar, bir tarladaki işimiz bitince başka komşunun tarlasına geçeriz. Beraber sofraya oturur, beraber çalışırız. Çocukluğumuzdan bu yana bu güzel gelenek yaşatılır, inşallah gelecek nesiller de buna devam eder." diye konuştu.

Hoşçalar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Sevgi, çocukluğundan bu yana tarla işinde çalıştığını dile getirdi.

Geçmişte hasat işlerinin daha zorlu geçtiğini vurgulayan Sevgi, "Aslında şimdi bir nebze daha kolay. Eskiden hasadı kızakla veya kağnı arabasıyla yapardık. O zaman harman oluşturuldu. Toprağın verdiğini hiçbir şey vermez. Biz bugünlere tarlalarda çalışarak geldik. Bu işlerin en güzel yanı yardımlaşarak yapmak." dedi.