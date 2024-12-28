Demirci'de Kar Manzarası

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Manisa'nın Demirci ilçesinde kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini kara bıraktı.

İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik ile Türkmen Tepe ve Sarıçayır mevkileri kar nedeniyle beyaza büründü. Akçakertik ve Türkmen Tepe'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkili olduğu Simav ve Sındırgı güzergahındaki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Erkan Kara, belediye ekiplerinin olumsuz durumlara karşı hazır olduğunu ifade etti.