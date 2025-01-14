Demirci'de Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Demirci'de sabah saatlerinde sağanak sonrası ilçe merkezi sisle kaplandı.
Görüş mesafesi sisle birlikte düşerken, trafik polisleri sürücülere uyarılarda bulundu.
Gün ağarırken sisin oluşturduğu manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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