Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Uluslararası Demirkapı Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon Dağcılık İl Temsilciliğince organize edilen şenlikte, sporcular iki gün boyunca Demirkapı Mahallesi'nde çeşitli faaliyetlerde bulundu.
Şenliğin son gününde ise Uzungöl'de kapanış programı düzenlendi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Zeynep Bayoğlu, şenliğe katkı veren ilgililere teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.
Plaket töreninin ardından sporculara katılım belgeleri verildi.
Programa, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali katıldı.
Son Dakika › Güncel › Demirkapı Dağcılık Şenliği Çaykara'da Yapıldı - Son Dakika
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