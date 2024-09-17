Demiröz: 2024'te Hedeflerimiz Tutacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demiröz: 2024'te Hedeflerimiz Tutacak

Demiröz: 2024\'te Hedeflerimiz Tutacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, 2024'te enflasyonu düşürmeyi ve ekonomik sıçramayı hedeflediklerini belirtti.

17.09.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye 2024'ün sonunda makro değerler olarak hedeflerini tutturacak. 2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeylere çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek." dedi.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Bartın'a gelen Demiröz, partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Demiröz, gazetecilere, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi muhasebelerini yaptıklarını ve gereken dersleri aldıklarını söyledi.

Ülkeyi yönetmekle yükümlü olduklarını belirten Demiröz, "Diğer partiler her ne kadar 'başarılı, başarısız' ne derlerse desinler, hiçbirinin bir tane projesi yok. Bir olayla ilgili tek bir projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunları görüyorsunuz. İzmir'de balıklar bile hava alamaz duruma geldi. İstanbul zaten yönetiliyor mu? Kim var başında belli değil. Bu nedenle biz bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bizi bütün seçimlerde öne çıkaran bu millete bir şükran borcumuz var." diye konuştu.

Demiröz, salgın, savaş, deprem ve bazı gelişmelerin ekonomide dengesizlik getirdiğine işaret ederek, "Hepimiz bunu izliyoruz, biliyoruz. Fiyat istikrarı bozuldu ve maalesef ülkemizde enflasyon yükseldi. Şimdi bütün çalışmalarımız, ekonomik olarak bütün çalışmalar, bu enflasyonu aşağıya çekmek, fiyat dengesi istikrarını sağlamak için. Bu arada üretimi ve istihdamı artırmak için. Türkiye, nereden bakarsak bakın en kötü zamanda bile büyüyen bir ülke. Yıllardır da bu büyüme trendini sürdürüyoruz. Son gelişmelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye lehine verdikleri notları izliyorsunuz. Hep yükselmede. Risk primimiz 600 bazlardan şu an 270'lere karar düşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2024'ün sonunda makro değerler açısından hedeflerini tutturacağını dile getiren Demiröz, "2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeyleri çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek. Zaten temel maddelerde fiyatlar istikrara doğru gidiyor." dedi.

Demiröz, emeklilerin durumunu bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım. Öyle olmayınca herkes devlete yükleniyor, devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik mesela, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler bakımından yüksek bir rakam."

Demiröz, özel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili yapılacaklar konusunda görüşlerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı programın ardından esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Vedat Demiröz, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demiröz: 2024'te Hedeflerimiz Tutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:03:58. #1.11#
SON DAKİKA: Demiröz: 2024'te Hedeflerimiz Tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement