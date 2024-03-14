Demirtaş Savunma Grubu, üst araması uygulamasından vazgeçildiğini açıkladı

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Demirtaş Savunma Grubu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın görüşe çıkmama kararı almasına neden olan üst araması uygulamasından vazgeçildiğini açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.

Demirtaş Savunma Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Müvekkilimiz Sayın Demirtaş'a, avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir. Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz" denildi.